Nei giorni scorsi i Carabinieri del Comando Provinciale di Ravenna hanno rafforzato l’attività di controllo del territorio, con particolare attenzione alle zone del cervese, del lughese e del faentino. L’operazione ha portato a un arresto, dieci denunce e numerose segnalazioni amministrative.

Arrestato 34enne per spaccio a Fusignano

I militari della Compagnia di Lugo hanno arrestato un 34enne del posto per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso in un’area periferica di Fusignano, nota per essere punto di ritrovo di consumatori di droga. I Carabinieri hanno notato un rapido scambio tra l’automobilista e un giovane già noto alle forze dell’ordine, al quale veniva consegnato un involucro in cambio di denaro.

Il giovane, fermato, ha confermato di aver acquistato cocaina dal 34enne, portando i militari a effettuare una perquisizione domiciliare durante la quale è stato trovato materiale per il confezionamento di droga. L’uomo è stato arrestato e il Giudice del Tribunale di Ravenna ha disposto per lui l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e il divieto di lasciare la provincia.

Cinque denunce a piede libero

Sempre i Carabinieri della Compagnia di Lugo hanno denunciato altre cinque persone:

una per aver occultato un tirapugni all’interno dell’auto;

una per possesso di arnesi da scasso;

due automobilisti trovati alla guida sotto l’influenza di stupefacenti che, risultati positivi al test preliminare, hanno rifiutato gli accertamenti sanitari;

una per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Quest’ultimo caso riguarda un uomo già privato della patente che, alla vista dei Carabinieri di Conselice, ha tentato di fuggire mettendo in pericolo altri automobilisti e pedoni. Dopo un inseguimento, è stato bloccato, denunciato e l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.

Sei segnalazioni alla Prefettura per uso personale di droga

Nel medesimo servizio, i militari hanno segnalato alla Prefettura sei giovani trovati in possesso di hashish e marijuana per uso personale.

Interventi a Faenza e nel cervese

La Compagnia di Faenza ha denunciato uno straniero per detenzione di droga ai fini di spaccio, trovandolo in possesso di cocaina, ecstasy e hashish. Segnalato inoltre un pregiudicato con diverse dosi di hashish.

La Compagnia di Cervia–Milano Marittima ha invece denunciato tre persone:

uno straniero trovato con oggetti atti ad offendere e una pistola priva del tappo rosso dopo una lite in pizzeria;

un giovane sorpreso a violare il foglio di via obbligatorio;

un automobilista con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite.

Un altro giovane è stato segnalato alla Prefettura per uso di stupefacenti.