Si è svolto al Mercato Coperto di Ravenna il pranzo di Natale organizzato da Control, società ravennate che opera nel settore dei Controlli non Distruttivi, che ha riunito dipendenti e collaboratori in un momento di convivialità e incontro. Un’occasione per celebrare l’anno trascorso, ringraziare chi ogni giorno contribuisce al lavoro dell’azienda e rafforzare i legami di collaborazione in un clima informale e partecipato.

L’amministratore Beatrice Mercatali ha voluto rivolgere un messaggio di auguri e di ringraziamento a dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori, sottolineando il valore delle relazioni che ogni giorno rendono possibile il lavoro dell’azienda.

«Il Natale è un momento di riflessione e condivisione – ha dichiarato Mercatali – e rappresenta l’occasione per esprimere gratitudine a tutte le persone che, con professionalità e fiducia, contribuiscono al nostro percorso di crescita. A ciascuno di loro rivolgo l’augurio di trascorrere festività serene e un nuovo anno ricco di soddisfazioni, salute e nuove opportunità».