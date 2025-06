La Via Maestra della provincia di Ravenna esprime forte preoccupazione per la situazione in Medio Oriente e per le posizioni belliciste espresse dal Governo degli Stati Uniti.

Per questo motivo, in collaborazione con la Casa delle Donne, aderisce all’iniziativa dal titolo “Con i nostri corpi fermiamo la guerra globale – Stop Rearm Europe”, che si svolgerà giovedì 26 giugno alle ore 18.30 in piazza del Popolo a Ravenna.

“Invitiamo tutta la cittadinanza a mobilitarsi per la pace: vi aspettiamo in piazza con un lenzuolo bianco, un sudario simbolico per riaffermare che è la diplomazia a dover parlare e le armi a dover tacere, perché abbia fine questa violenta e intollerabile strage di popoli innocenti”.