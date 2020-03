In crescita in Italia il gioco d’azzardo con fasce sempre più estese della popolazione e in aumento le donne, gli anziani e gli adolescenti. A Ravenna ha aperto “ESC” lo sportello gratuito che offre orientamento, consulenza e sostegno ai giocatori d’azzardo ed ai loro familiari. Aperto tutti i giovedì pomeriggio e da aprile anche il martedì, sempre al pomeriggio, dalle 15 alle 18.