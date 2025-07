“Siamo un gruppo di cittadini di Castel Bolognese che aderiscono ad alcune associazioni castellane e non che, da due mesi, si sono organizzati per fare delle passeggiate, per il paese, per condividere un momento di aggregazione e come manifestazione contro il degrado che si sta verificando, sopratutto nei nostri parchi. Inoltre vuole essere anche una forma di sostegno alle forze dell’ordine per segnalare situazioni che potrebbero essere pericolose.

Domenica 27 luglio 2025 ho incontrato i soci dell’associazione culturale islamica “Luce” Annour, in moschea a Castello, per parlare di sicurezza e problemi di vandalismo e degrado urbano nel nostro paese.

C’è stata la condivisione che è necessario fare qualcosa tutti insieme e hanno dato la loro disponibilità per partecipare alle “passeggiate” “

Lucio Borghesi

Componente del gruppo “Passeggiando x castello”