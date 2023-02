Contributi a fondo perduto per chi intende avviare una nuova cooperativa. Se ne parlerà martedì 28 febbraio 2023 alle 18 durante un incontro via Zoom aperto a tutti coloro che vogliono avere informazioni su Coopstartup Romagna. I relatori sono Emiliano Galanti, responsabile Promozione di Legacoop Romagna, e Logan Para della cooperativa Studio 42, una delle esperienze imprenditoriali nate dalle passate edizioni del concorso. Iscrizioni al link https://bit.ly/coopstartup2023

Coopstartup Romagna è il bando per promuovere nuove imprese in forma cooperativa promosso da Legacoop Romagna, Coop Alleanza 3.0 e Coopfond.

Nel complesso mette a disposizione quarantottomila euro di contributi a fondo perduto per chi vuole costituire nuove cooperative. Tante le collaborazioni importanti per la sesta edizione, tra cui spicca quella con il WMF -We Make Future, il più grande festival di innovazione digitale al mondo.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo 2023 sul sito www.coopstartup.it/romagna (per informazioni è aperto il numero Whatsapp 0544 509512). Possono partecipare tutti i residenti in Italia e nell’Unione Europea organizzati in gruppi di almeno 3 persone, nonché le cooperative già costituite a partire dall’1 gennaio 2022 con sede legale e operativa nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Non ci sono limiti di età. Le idee possono riguardare tutti gli ambiti settoriali e merceologici, in particolare quelli considerati dall’agenda 2030 dell’Onu.

Ogni gruppo vincitore, fino a un massimo di 4, avrà diritto a un contributo a fondo perduto di 12mila euro e a numerosi servizi gratuiti messi a disposizione dai promotori e dai partner. In caso di vittoria la costituzione in cooperativa dovrà avvenire entro 12 mesi dalla comunicazione e la nuova cooperativa dovrà avere sede nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, pena la decadenza del premio.

Grazie alla partnership stipulata tra WMF e Coop Startup Romagna, le 10 startup finaliste avranno l’accesso al We Make Future – che si terrà alla fiera di Rimini dal 15 al 17 giugno – e la possibilità di presentare il loro pitch all’interno di uno degli eventi dell’undicesima edizione del WMF, che ospita la più grande Startup Competition internazionale

Nelle prime cinque edizioni Coopstartup ha distribuito oltre 250mila euro per la costituzione di nuove cooperative a fronte della presentazione di più di 120 progetti. Oltre 550 le persone coinvolte; più di 200 le persone formate, con 24 progetti premiati, 14 cooperative costituite e 3 in via di costituzione.