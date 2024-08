Per l’anno scolastico 2024/2025, la presentazione delle domande per ricevere il contributo per i libri di testo delle scuole secondarie di I e II grado dovrà essere effettuata ONLINE dal 4 settembre fino alle ore 18:00 del 25 ottobre 2024, utilizzando l’applicativo all’indirizzo internet: Scuola ER-GO . Per accedere al portale è necessario utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

La normativa in vigore prevede alcune condizioni per erogare dei contributi per i libri di testo agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Per accedere al contributo, i ragazzi e le ragazze devono avere un’età non superiore a 24 anni (ossia nati a partire dal 01/01/2000) e appartenere a nuclei familiari che presentano un valore ISEE 2024 in corso di validità rientrante nelle seguenti fasce:

Fascia 1 ISEE da € 0,00 a € 10.632,94;

ISEE da € 0,00 a € 10.632,94; Fascia 2 ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78

Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti ed alle studentesse disabili certificati ai sensi della Legge n. 104/1992.