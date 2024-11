Si ricorda che sono stati prorogati al 18 novembre i termini entro i quali possono presentare domanda di contributo Cas (Contributo autonoma sistemazione) al Comune i cittadini che hanno dovuto abbandonare le proprie case e che hanno trovato un alloggio alternativo (ad esempio presso parenti o amici oppure in roulotte e camper) durante gli eventi meteorologici dello scorso mese di settembre.

Per quanto riguarda Ravenna sono interessati i nuclei familiari che risiedevano anagraficamente e dimoravano abitualmente in un’abitazione evacuata con l’ordinanza sindacale 1438 “Ordine evacuazione totale per i residenti nel perimetro delineato da Strada provinciale 24 via Basilica, via Reale Statale 16, confine comunale e canale destra Reno”, a nord del territorio comunale di Ravenna, per gli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 19 settembre 2024. L’ordinanza è stata revocata in data 20 settembre 2024.

Il contributo spetta al nucleo familiare che ha provveduto autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa, fino alla cessazione dell’ordine di evacuazione.

Il contributo non può essere richiesto qualora le spese per la sistemazione temporanea siano state a carico della Pubblica amministrazione (accoglienza presso Hub appositamente istituito).

Il contributo è di 400 euro mensili per il nucleo con un componente, 500 euro per il nucleo con due componenti, 700 euro per il nucleo con tre componenti, 800 euro per il nucleo con quattro componenti, 900 euro per i nuclei con cinque o più component ed è aumentato di 200 euro mensili per ogni componente di età superiore a 65 anni, portatore di handicap o disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.

Il contributo è rapportato al periodo di evacuazione, che nel caso di Ravenna, è pari a una giornata (a titolo di esempio per un nucleo composto da un solo componente la somma spettante e di 13,3 euro (400 euro : 30 = 13,3).

Le domande vanno presentate all’indirizzo pec del Comune comune.ravenna@legalmail.it oppure a mano negli uffici decentrati di Mezzano, in piazza Della Repubblica 10, e di Sant’Alberto in via Cavedone 37, dal lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13 e al sabato dalle 8.30 alle 12.30