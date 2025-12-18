Il Comune di Russi continua a investire nel potenziamento delle strutture scolastiche, nella manutenzione straordinaria delle strade, nel patrimonio culturale legato anche alla memoria della storia e delle tradizioni locali, nelle iniziative per sensibilizzare alla legalità e per migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine.

Per realizzare tutto ciò, l’apporto dei fondi regionali è risultato determinante. Il 2025 si è chiuso infatti con un bilancio positivo: a partire da bandi emessi dalla Regione Emilia-Romagna, sono stati approvati e finanziati progetti (il dettaglio è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Russi, nella sezione «Progetti comunali»), per un valore complessivo di circa 1.235.000 euro.

I contributi più cospicui riguardano la realizzazione della nuova palestra della scuola media, gli interventi sulla viabilità a seguito dell’alluvione 2023 e la realizzazione del progetto San Pancrazio Sicura, un articolato intervento di valorizzazione degli spazi pubblici, a tutela della sicurezza e vivibilità della frazione.

A tali risorse si aggiungono contributi e donazioni provenienti da banche e altri enti per un ammontare di 87 mila euro, più altri 580 mila euro circa, derivanti da fondi PNRR per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico, la digitalizzazione e innovazione dei servizi comunali.

«La capacità del Comune di intercettare contributi e risorse pubbliche – commenta l’Assessore al Bilancio Mirco Frega – rappresenta un elemento strategico per garantire servizi di qualità alla nostra comunità. Questi fondi ci consentono di rafforzare gli interventi a favore dei cittadini, sostenere i servizi essenziali e liberare risorse del bilancio comunale che possono essere reinvestite sul territorio. È il risultato di un lavoro costante di programmazione, attenzione ai bandi e collaborazione tra uffici, che permette al Comune di rispondere in modo concreto ai bisogni della città, senza gravare ulteriormente sui contribuenti».