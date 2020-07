Contratti precari, salario ridotto e repressione delle libertà sindacali: i lavoratori di Sovia, in appalto nello stabilimento Marcegaglia, protestano in piazza

I lavoratori della Sovia, in appalto nello stabilimento Marcegaglia di Ravenna, hanno scioperato per l’intera giornata di oggi e si sono radunati in piazza del Popolo in segno di protesta. Secondo i lavoratori infatti, in maggioranza cittadini stranieri e provenienti dall’Africa occidentale, Sovia abusa della legge sulla cooperazione, sottraendo ai dipendenti il 10% del salario, circa 400 euro in meno rispetto ad altri lavoratori con le stesse mansioni impiegati nel medesimo stabilimento. Essi lamentano poi la precarietà dei contratti di lavoro, che, unita alla temporaneità del permesso di soggiorno, crea una condizione per cui risulta facile il ricatto dei dipendenti, come afferma SGB.