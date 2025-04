In occasione della visita ufficiale a Ravenna di Sua Maestà la Regina Camilla e di Sua Maestà Re Carlo, Linea Rosa ODV ha avuto l’onore di essere presente tra le realtà del territorio che hanno accolto la Coppia Reale.

Un momento significativo per la comunità ravennate, dove l’associazione è attiva da oltre trent’anni nella lotta contro la violenza di genere e nella promozione dei diritti delle donne, rappresentata ieri in piazza del Popolo dalla presidente Alessandra Bagnara, dalla vice presidente Monica Vodarich e da alcune socie e operatrici.

Durante l’evento, Linea Rosa ha donato alla Regina una mattonella in mosaico del progetto “I Fiori di Ravenna – Ravenna città amica delle donne”, raffigurante una camelia, fiore sinonimo di purezza e bellezza e, se regalata, segno di stima.

L’opera è stata realizzata nell’ambito di un’iniziativa che, da oltre dieci anni, utilizza l’arte del mosaico per esprimere l’impegno della città contro la violenza sulle donne, trasformando ogni fiore in un segnale di accoglienza e speranza. Le mattonelle, che i ravennati e le ravennati sono soliti affiggere alle facciate delle proprie case lungo le vie della città, negli anni sono diventate simbolo di un luogo di accoglienza per ogni donna, rendendola protagonista di una società rispettosa dei diritti e contro ogni forma di disparità di genere.

La presenza della Regina Camilla, la quale ha sposato la causa della lotta alla violenza di genere, ha reso l’incontro ancora più speciale e significativo. Linea Rosa è stata chiamata a presenziare proprio in virtù del forte impegno della sovrana nel sostenere le cause femminili e nel promuovere iniziative mirate a sensibilizzare la società sulla necessità di un cambiamento culturale profondo.

Ha così dichiarato la presidente di Linea Rosa, Alessandra Bagnara: “Poter prendere parte a questo appuntamento così importante per Ravenna è stato per noi un onore oltre che l’occasione per ribadire il nostro NO alla violenza, attraverso un gesto simbolico, che porterà l’eco del nostro grido anche Oltremanica. Le mattonelle in mosaico rappresentano ognuna un fiore reciso, memoria di ogni vita spezzata per mano di un femminicida e, al contempo, testimonianza del riscatto di una società che non soccombe al patriarcato. La speranza è che questo incontro sia un ulteriore passo verso la cooperazione e l’impegno comune nel contrasto alla violenza di genere e alla condivisione di buone prassi”.

La partecipazione dell’associazione a questo evento ha suscitato grande emozione e coinvolgimento da parte della cittadinanza, come testimoniato dai numerosi post sui social, commenti e feedback ricevuti. Inoltre, il riconoscimento di Linea Rosa da parte delle istituzioni e della comunità locale ribadisce l’importanza di unire le forze nella lotta contro la violenza di genere per un futuro più inclusivo e sicuro per tutte le donne.



Con la stessa intenzione, mosse anche da un profondo orgoglio nazionale, è stata donata una mattonella “I Fiori di Ravenna – Ravenna città amica delle donne” a Laura Mattarella. In questo caso, il fiore raffigurato era il corbezzolo, in cui le foglie verdi, i fiori bianchi e le bacche rosse richiamano i colori del tricolore, diventando così sinonimo di identità, forza e bellezza.