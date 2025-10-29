Continuano per tutto novembre le visite guidate alla mostra del 63° Premio Faenza, la più importante Biennale Internazionale di Arte Ceramica contemporanea in corso fino al 30 novembre al MIC Faenza.

Oltre cento artisti da tutto il mondo, selezionati da una giuria internazionale, riflettono con sculture e installazioni il sentire contemporaneo con riflessioni sull’ambiente, sulla società, sul rapporto con la natura e il cibo. Un’occasione unica per avere uno specchio dell’arte contemporanea che ha scelto la ceramica come mezzo di espressione.

Tutti i sabati di novembre, ore 16:00. La visita è inclusa nel prezzo del biglietto.

Dal 1° novembre entra in vigore l’orario invernale di apertura del MIC Faenza. Fino al 31 marzo sarà aperto dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 14, sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 18.

Info e prenotazioni: 0546697311