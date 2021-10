Continuano le proteste contro il Green Pass: nuovo presidio dei lavoratori in via Baiona

Non si ferma la protesta dei lavoratori contrari all’obbligo del Green Pass. Questa mattina, infatti, dopo il blocco di ieri al porto di Ravenna che ha causato diversi problemi alla circolazione, un gruppo di manifestanti si è riunito nella zona industriale di via Baiona per chiedere l’abolizione del certificato verde per accedere ai luoghi di lavoro. Per mantenere l’ordine ed evitare nuovi blocchi del traffico sono presenti sul posto diversi agenti della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.