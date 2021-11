Continuano le corse cancellate a causa degli autisti senza green pass | VIDEO

Tre settimane di emergenza nel servizio del trasporto pubblico della Romagna a causa della mancanza di autisti con Green Pass nella principale azienda a servizio dei comuni romagnoli: Start Romagna. Disagi che si traducono in corse cancellate. Centinaia al giorno nella città di Ravenna, il distretto dove maggiormente si stanno avvertendo i problemi. L’azienda, quotidianamente, pubblica sul proprio sito le corse che nelle successive giornate non sarà in grado di svolgere. Una situazione che per fortuna non si sta verificando sul resto della provincia.