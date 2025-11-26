Continuano i lavori di asfaltatura in città, nelle vie colpite dalle alluvioni, e il prossimo intervento in programma riguarda via Merlaschio, nel tratto evidenziato in rosso. A partire da giovedì 27 novembre e fino al termine delle opere, saranno istituite alcune modifiche alla viabilità per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori. Nello specifico, sarà in vigore il divieto di transito in via Merlaschio, nel tratto interessato, dalle ore 7.00 alle ore 18.00 in orario continuato. Inoltre, sarà istituito il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata lungo lo stesso tratto stradale. Le modifiche alla viabilità verranno segnalate in prossimità del cantiere tramite apposita segnaletica temporanea posizionata dalla ditta esecutrice. Compatibilmente allo stato dei lavori, verrà consentito o indicato ai residenti o frontisti il percorso utile per raggiungere la propria destinazione da parte dell’impresa. In caso di maltempo le date di esecuzione potrebbero subire variazioni, che saranno tempestivamente comunicate.