Continuano i controlli straordinari sul territorio effettuati dalla Polizia di Stato di Ravenna, con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, in base a quanto deciso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

In particolare, nella giornata di ieri nei pressi dei Giardini Speyer, le Volanti hanno rintracciato un minore non accompagnato che si era allontanato arbitrariamente dalla comunità a cui era affidato; il ragazzo, noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio, nonché destinatario di una misura di prevenzione, all’arrivo degli operanti ha opposto resistenza danneggiando anche l’autovettura di servizio; alla luce di tali elementi, veniva tratto in arresto per resistenza e trasferito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, presso un centro di prima accoglienza fuori regione. Attesa la gravità delle condotte poste in essere, il Questore ha emesso nei suoi confronti il c.d. D.A.Cur., provvedimento di divieto di frequentare l’area per un anno.

Sempre nella stessa serata, nel proseguire i controlli presso la zona della Stazione ferroviaria, la Polizia di Stato ha denunciato per porto illegittimo di arma un cittadino di nazionalità marocchina in possesso di regolare permesso di soggiorno che occultava nei pantaloni un coltello a serramanico. Identificato, il soggetto è risultato gravato da condanne per reati contro la persona ed il patrimonio, pertanto, all’esito di immediata istruttoria della Divisione Anticrimine ed atteso che già risultava destinatario di un avviso orale, nei suoi confronti è stata emessa la medesima misura preventiva del c.d. daspo urbano, in forma aggravata, con divieto di frequentare la zona per due anni. I controlli si sono estesi anche presso alcuni esercizi pubblici presenti nel quartiere, i quali, già in passato, erano stati oggetto del provvedimento di sospensione della licenza per motivi di ordine e sicurezza pubblica, senza rilevare particolari criticità.