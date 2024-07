Proseguono, ben visibili all’ingresso, i lavori per abbattere le barriere architettoniche al Mar. La nuova pavimentazione è realizzata in terra stabilizzata ed in lastre di pietra d’Istria. Si tratta di uno dei progetti finanziati dal PNRR in città. Dal piano Next Generation EU sono arrivati 500 mila euro per il museo e 500 mila euro per la Classense per interventi di rimozione di barriere sia fisiche, che cognitive.