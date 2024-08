Continua la raccolta firme contro l’abbattimento dei pini, incontro tra l’amministrazione comunale e il comitato cittadino

Il comitato che si impegna per la tutela dei pini di Ravenna e Lido di Savio continua la raccolta firme per fermare ‘abbattimento degli alberi e mettere in evidenza l’importanza che essi rivestono per la città e la comunità.

Molti cittadini hanno manifestato il loro apprezzamento per la causa e anche numerosi turisti soliti trascorrere le vacanza a Lido di Savio.

In merito al tema è intervenuto anche il Dottore Forestale Gian Pietro Cantiani che, insieme ai rappresentanti della comunità, si è recato in Comune per discutere con l’amministrazione di soluzioni alternative rispetto all’abbattimenti dei pini.