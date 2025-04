Prosegue il servizio di salvataggio a Cervia dove la stagione è partita in totale sicurezza con i marinai in servizio per le vacanze di Pasqua e da domani, ancora operativi lungo i due ponti di festa viste le previsioni di affluenza dei turisti in spiaggia.

I marinati in maglietta rossa saranno in torretta da domani 24 aprile fino a domenica 27 e successivamente da mercoledì 30 aprile fino a domenica 4 maggio, il ponte più lungo, per poi iniziare la stagione definitivamente il 24 maggio come da ordinanza nazionale.

La Capitaneria di Porto quest’anno ha definito le nuove regole della spiaggia chiedendo la presenza dei bagnini di salvataggio, anche se in numero ridotto, dal momento in cui vengono allestiti ombrelloni e lettini, in alternativa le spiagge devono rimanere sguarnite dagli arredi.

Gli stabilimenti balneari, rischiavano dunque di aprire per le feste senza poter allestire la spiaggia, la Cooperativa Bagnini di Cervia non si è fatta trovare impreparata prevedendo torrette, mosconi e marinai specializzati che adeguatamente equipaggiati, garantiscono i miglior standard di sicurezza. Inoltre ha aggiunto una misura in più che consente ai marinai di salvataggio di prestare servizio con “modalità dinamiche”.

Infatti, cogliendo il segnale della Guardia Costiera, la Cooperativa ha integrato gli equipaggiamenti sperimentando l’impiego di una speciale beach-car elettrica radio collegata con la centrale di ascolto della sede della cooperativa che permetterà ai marinai di pattugliare con maggiore celerità la battigia e non lasciare incustodito neanche un metro di mare.