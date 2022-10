Anche le gare dello scorso weekend hanno confermato il momento positivo della Società Schermistica Lughese in questo inizio di stagione.

Al palazzetto dello sport di Conselice si è infatti disputata la prova di qualificazione regionale under 17 e under 20 di spada: e proprio in quest’ultima categoria spicca l’ottimo risultato di Francesco Segurini, che riesce a salire sul podio con un brillante secondo posto.

Oltre a Segurini, altri quattro lughesi conquistano la qualificazione alla prova “zonale” (vale a dire con atleti di diverse regioni), in programma tra qualche giorno a Terni: si tratta di Guido Bosi (nella gara di Conselice giunto 8°), Riccardo Gennaro (18°), Federico Veronese (20°) e Federico Bravi (34°).

Per quanto riguarda invece l’under 17, anche in questa categoria due schermidori di Lugo passano alla fase successiva: si tratta nuovamente di Riccardo Gennaro (piazzatosi 13°) e Federico Veronese (classificatosi 20° anche in questa prova).

Oltre agli atleti già citati, alla prova di Conselice hanno difeso i colori di Lugo anche: Pietro Montanari, Federico Scarpa ed Enrico Gorini nell’under 17; Luca Rotondi nell’under 20.

Ad accompagnare e seguire in gara i giovani spadisti lughesi sono stati il maestro Guido Marzari e l’istruttore Matteo Tellarini.