Dopo la nascita dell’associazione culturale Viva Ravenna, costola della lista civica, sono iniziati gli incontri letterari organizzati dalla stessa che hanno coniugato nei primi due appuntamenti una buona cornice di pubblico con un buon livello della proposta letteraria.

Domani sera, nell’ottica di offrire alla città visioni diverse e avulse dalla vita e dalla posizione politica, il terzo appuntamento del ciclo “Viva Ravenna Letteraria” è con un personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni, l’artista ravennate Eugenio Sideri, che proporrà il suo primo libro “Ernesto faceva le cose”, racconti della terra di Romagna con personaggi radicati nella terra, fonte di lavoro e di sostentamento, ma che potrebbero anche, all’improvviso, mettersi a volare “Perchè con la nebbia non sempre si vede bene e non tutto è chiaro e credibile. Ma è anche bello immaginarselo così”. A presentare la serata ed intervistare Sideri un altro personaggio che non ha bisogno di presentazioni, Alice Lucchi.

Appuntamento domani alle 21 presso il bar Timone di Marina di Ravenna in via Molo Dalmazia, 63.

Prosegue dunque questo primo passo verso un progetto che vuole essere impegnativo ed importante per la città che amiamo e in cui viviamo e per i suoi cittadini e presto arriveranno nuovi appuntamenti.

L’ingresso alle presentazioni è ovviamente gratuito e la cittadinanza è invitata a partecipare.