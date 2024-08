Continua anche a Ravenna la raccolta firme per l’abrogazione della legge Calderoli

E’ un risultato superiore ad ogni aspettativa. Raggiunte on line 500 mila firme in sei giorni. Una diffusa partecipazione ovunque, e file ai banchetti, soprattutto al Sud.

Ma anche in provincia di Ravenna, come in tutta Italia, la raccolta ai banchetti continua. La raccolta è promossa unitariamente dai sindacati CGIL, UIL, ANPI, ARCI, e da numerose associazioni de La Via Maestra Insieme per la Costituzione, con l’impegno di volontarie e volontari. Ecco il calendario e i luoghi di raccolta da oggi, 2 agosto, fino a sabato 10 agosto.

02/8//2024 Piazza Bernardi Mercato CASTEL BOLOGNESE 8.30 – 12.30

02/8/2024 piazza Medaglie d’oro RAVENNA 8.30-12-30

02/8/2024 Piazza Libertà di stampa CONSELICE 9.30-12

03/8/2024 Mercato zona Via Sighinolfi RAVENNA 8.30- 12

05/8/ 2024 Piazza della Libertà di Stampa CONSELICE 9.30-12

07/8/2024 Piazza Garibaldi Mercato LUGO 8.30-12-30

07/8/2024 Zona Stadio Mercato RAVENNA 8.30-12.30

08/8 /2024 Largo De Gasperi Mercato BAGNACAVALLO 8.30 – 12.30

08/8 /2024 Angelika Fontana dell’Amore CERVIA 8.30 – 12.30

08/8/2024 Piazza Libertà mercato FAENZA 9-12

09/8/2024 Piazza Bernardi Mercato CASTEL BOLOGNESE 8.30 – 12.30

10/8/2024 Piazza Libertà mercato FAENZA 9-12.30

Inoltre, un importante aggiornamento. Numerose personalità della politica, della cultura, del sociale, hanno aderito al Comitato referendario e sostengono attivamente la raccolta firme.

Martino Albonetti, docente, già Senatore della Repubblica

Luisa Babini, Associazione L’altra Repubblica, già Consigliera regionale

Antonella Bufano, psicologa

Alberto Giorgio Cassani, docente universitario

Guido Ceroni, ANPI Ravenna

Ombretta Cortesi, Comitato in Difesa della Costituzione di Bagnacavallo

Nicoletta Guidobaldi, docente universitaria

Marinella Isacco, coordinatrice Libertà e Giustizia, circolo di Ravenna

Stefano Kegljevic, presidente Comitato in Difesa della Costituzione di Ravenna

Marina Mannucci, giornalista e pubblicista

Sauro Mattarelli, storico

Alessandro Messina, Comitato per la difesa e la Valorizzazione della Costituzione di Faenza

Gianni Morelli, pubblicista

Paola Morigi, economista

Angelo Morini, Associazione Mazziniana

Ivan Morini, vicepresidente Associazione Femminile Maschile Plurale

Piera Nobili, architetta, presidente Associazione Femminile Maschile Plurale

Francesco Pertegato, Libertà e Giustizia

Giovanna Piaia, presidente Associazione Dalla parte dei Minori

Antonella Piraccini, vicepresidente Comitato in Difesa della Costituzione di Ravenna

Rebecca Ricci, UDI Ravenna

Elsa Signorino, già deputata della Repubblica

Serena Simoni, storica dell’arte

Silvano Tassinari, architetto

Nilde Tonini, ANPI Massa Lombarda