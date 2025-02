“A distanza di quasi due anni dall’alluvione del maggio 2023, il malfunzionamento dell’idrometro di Sarna rappresenta ancora un grave problema per la sicurezza del nostro territorio” – afferma Roberta Conti, consigliere comunale della Lega. “La mancanza di un adeguato monitoraggio del livello del fiume Lamone prima che questo attraversi la città è una criticità che non può più essere ignorata.”

A seguito delle segnalazioni del Comitato Borgo Alluvionato, Conti ha presentato un’interrogazione comunale per chiedere chiarimenti sull’inerzia dell’Amministrazione riguardo alla riparazione dell’idrometro e per sollecitare interventi concreti sulla rete di monitoraggio.

“Durante l’ultima piena del 28 gennaio scorso – continua Conti – la mancanza di dati aggiornati sul livello del fiume ha evidenziato ancora una volta la necessità di ampliare e migliorare la rete di rilevamento. Chiediamo all’Amministrazione di fare pressione sugli enti competenti per risolvere la questione il prima possibile.”

Oltre al problema dell’idrometro, Conti solleva anche la questione della manutenzione ordinaria del fiume Lamone. “A distanza di settimane dall’ultima piena, presso il ponte di via Mulino del Rosso e la chiusa di Errano persistono pericolosi accumuli di legname. Serve un’azione immediata per rimuoverli e ridurre il rischio di ostruzioni e allagamenti in caso di nuove precipitazioni.”

Il consigliere della Lega propone inoltre di valutare l’installazione di aste fisse di misurazione colorate nei pressi dei ponti, un’iniziativa suggerita dal Comitato Borgo Alluvionato per permettere ai cittadini di monitorare autonomamente il livello dei corsi d’acqua. “Si tratta di una soluzione semplice e a basso costo che potrebbe migliorare la consapevolezza del rischio idrogeologico tra i cittadini.”

“La sicurezza del territorio deve essere una priorità assoluta. L’Amministrazione comunale non può continuare a ignorare queste problematiche e deve agire con decisione per garantire una rete di monitoraggio efficiente e una manutenzione adeguata del fiume Lamone” – conclude Conti.