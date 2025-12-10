«A Faenza ci sono strisce pedonali che da anni versano in condizioni indecorose: completamente consumate, scolorite e ormai invisibili. Nonostante le continue segnalazioni dei cittadini, non è stato fatto nulla per ripristinarle. Parliamo di attraversamenti situati anche lungo strade ad altissimo traffico e in aree frequentate quotidianamente da famiglie e bambini, come quelle limitrofe alle scuole. È inaccettabile – afferma il capogruppo Lega, Roberta Conti – che si arrivi a un livello di degrado tale senza un intervento tempestivo dell’Amministrazione».

«Le strisce pedonali non sono un dettaglio estetico – prosegue Conti – ma un presidio fondamentale di sicurezza urbana. In molte vie centrali e periferiche sono letteralmente scomparse da anni, rendendo difficile agli automobilisti individuarle. Se a questo si aggiunge la scarsa illuminazione presente in alcune zone, come ad esempio in via Firenze, il rischio per i pedoni aumenta in maniera esponenziale».

«A tal proposito desidero ringraziare il consigliere Grillini per aver richiamato l’attenzione anche sul tema dell’illuminazione insufficiente, in particolare lungo via Medaglie d’Oro, dove gli attraversamenti pedonali risultano poco visibili e quindi pericolosi, soprattutto nelle ore serali. In un’area frequentata da residenti, sportivi e famiglie, la sicurezza stradale dovrebbe essere considerata una priorità assoluta».

«L’Amministrazione – conclude Conti – chiarisca quali interventi intenda programmare e soprattutto perché, dopo anni di segnalazioni, non si sia ancora provveduto al rifacimento della segnaletica orizzontale e al miglioramento dell’illuminazione. I cittadini meritano risposte e azioni concrete, non ulteriori rinvii».