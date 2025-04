“Nonostante le segnalazioni dei cittadini la giunta, e in particolar modo l’Assessore agli spazi verdi Massimo Bosi, non ascoltano e lasciano la città ad uno stato di degrado e abbandono.

Nei giorni scorsi ci sono state diverse cadute in via Fratelli Rosselli a causa del cemento in dissesto e nessuno è intervenuto. La LEGA ha segnalato direttamente all’assessore la situazione, ma, ad oggi, nessun intervento.

I giardini, le rotonde e gli spazi verdi sembrano abbandonati con l’erba che cresce a dismisura creando problemi alla viabilità, ma anche e soprattutto ai pedoni e agli amici a quattro zampe.

L’impressione è che si voglia procrastinare le manutenzioni avanti nel tempo, forse in odor di elezioni.

“La LEGA ascolta la città e i cittadini e prontamente segnala agli organi competenti, ma siamo inascoltati – sottolinea Roberta Conti, segretaria e consigliera comunale della LEGA – Le foto di Via Fratelli Rosselli sono eloquenti e potremmo fornire altre centinaia di foto di altre strade o giardini o aree verdi non senza manutenzione. Pericoli per la viabilità e per i soggetti deboli. Credo sia opportuno intervenire – aggiunge la segretaria – non lasceremo che la città cada nel degrado assoluto!”