“Nei primi giorni di attivazione dei nuovi “velocar” sulla circonvallazione di Faenza sono state in media oltre 200 le sanzioni erogate. Nella strada ad alta percorrenza si sono già verificati più pericolosi rallentamenti in prossimità dei velocar con alti rischi di tamponamento. I lati della strada sono stati puliti solo nella zona dei velocar. Una circonvallazione che è stata creata negli anni ’70 con lungimiranza anticipando i tempi e che ora sembra l’ennesima strada con gravi problemi di traffico e pericoli.

La giunta si è difesa, di tale scelta, sbandierando la politica della sicurezza, ma quale sicurezza? Nemmeno quella delle casse comunali, visto che tale opera è costata oltre 110mila euro alla comunità faentina! Senza considerare lo sperpero per la strada condivisa dalla follia delle “bolle gialle”

“La giunta di sinistra di Faenza fra bolle e autovelox ha perso un ulteriore occasione di recuperare credibilità nei confronti dei cittadini – sottolinea Roberta Conti, Segretaria della Lega è mai possibile non azzeccarne una?

Questo atteggiamento senza confronto con la minoranza in consiglio comunale dimostra inesperienza, incompetenza e arroganza da parte della sinistra. Non si parli di sicurezza.

Sono tasse senza scrupolo e spese assurde in un momento in cui vi è bisogno di oculatezza amministrativa visti i chiari di luna che arriveranno con i rincari energetici dell’autunno.

Chiedo un passo indietro e un ripensamento di tale politica disastrosa conclude Roberta Conti spero, per una volta, nelle scuse della giunta e, in un immediato intervento sulla circonvallazione per una vera sicurezza e abbandonando subito il progetto fallimentare della strada condivisa.”