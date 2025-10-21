“Desidero esprimere il mio plauso e la mia più sincera gratitudine alla Guardia di Finanza di Faenza e alla Procura della Repubblica di Ravenna per la brillante operazione ‘Orient Express’, che ha portato al sequestro di beni per oltre 10 milioni di euro e allo smantellamento di un articolato sistema di frode fiscale e riciclaggio” così la consigliera comunale della Lega, Roberta Conti.

“Si tratta di un risultato importante che tutela non solo le casse dello Stato, ma anche e soprattutto la libera concorrenza e le imprese oneste del nostro territorio, penalizzate da chi tenta di arricchirsi violando la legge.

A Faenza e in tutta la Romagna vivono e lavorano molti stranieri perfettamente integrati, che contribuiscono in modo positivo alla nostra economia e alla nostra comunità. Ben vengano coloro che scelgono di rispettare le regole, di pagare le tasse e di costruirsi un futuro qui.

Ma non possiamo accettare comportamenti fraudolenti che creano concorrenza sleale e minano la fiducia dei cittadini.

La Lega continuerà a sostenere con forza le forze dell’ordine e la magistratura nel loro impegno quotidiano contro le illegalità economiche, perché solo con legalità e trasparenza si garantisce una vera integrazione e uno sviluppo equo per tutti.”