«Trovare parcheggio all’ospedale di Faenza è diventato quasi impossibile. La situazione, già complessa da tempo, sta peggiorando ulteriormente e sta creando disagi enormi per pazienti, familiari e cittadini che devono accedere ai servizi ospedalieri. È evidente che l’attuale disponibilità di posti auto non è più adeguata alle necessità reali dell’utenza».

Lo dichiara la consigliere comunale Roberta Conti (Lega), che annuncia un’interrogazione in Consiglio comunale.

«Stiamo parlando di un servizio essenziale – prosegue Conti – Chi si reca in ospedale spesso lo fa in condizioni di fragilità, urgenza o preoccupazione. Non è accettabile che debba girare per decine di minuti in cerca di un parcheggio o che debba lasciare l’auto lontano, con tutto ciò che questo comporta. Da troppo tempo si parla del problema, ma non si è ancora individuata una soluzione concreta».

«L’Amministrazione – conclude – chiarisca se siano state valutate nuove aree da destinare a parcheggio nelle immediate vicinanze della struttura ospedaliera e quali opzioni siano oggi sul tavolo per aumentare realmente la disponibilità di posti auto. Servono risposte e interventi, non ulteriori rinvii».