“Proseguono a pioggia i lavori di manutenzione delle strade faentine. Non vi sono dubbi che il post alluvione (e le future elezioni) hanno velocizzato diversi cantieri, ma girando per la città si nota sempre più spesso lavori lasciati a metà. Per segnalare un esempio via Barisan in zona Cappuccini dove i lavori hanno interessato la rotonda di via Corbari fino all’incrocio di via Portisano, ma sono frammentari, con buche pericolose per ciclisti e auto”. La critica arriva da Roberta Conti, segretaria e consigliera comunale della Lega a Faenza

“Lavori che proseguono in altre zone che potremmo citare, ma sempre a macchia di leopardo senza un minimo di organizzazione” continua Conti.

“Quando si pianificano lavori stradali, creando disagio ai cittadini è necessario programmare per tempo deviazioni e notifiche in merito, ma anche e soprattutto terminare i lavori in tutta la zona – sottolinea la consigliera – Notiamo sempre più spesso lavori frammentari, grossolani e senza una programmazione logica. Nell’occasione mi chiedo anche a punto sia il progetto per il ponte delle Grazie che da 18 mesi (alluvione del maggio 2023) doveva almeno essere presentato. Non potremo pagare a vita il ponte provvisorio, che ricordo alla cittadinanza è in affitto”.