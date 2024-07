“Una giunta che non decide e che ancora una volta cambia idea, senza nemmeno confrontarsi con il consiglio comunale e abbandona il progetto del parcheggio al posto della caserma dei vigili del fuoco che finalmente cambierà sede. Una zona perfetta per servire il centro storico e più che altro un luogo destinato da decenni (se ne parlava già ai tempi della giunta Casadio). Oggi il vice sindaco Fabbri, leggiamo sui giornali, pensa che un parcheggio da 50 posti sia illogico in quella zona e che, piuttosto è meglio un parcheggio a più livelli in zona Faenza 1 – via Lapi.

La Lega non vuole ricordare che in via Renaccio il parcheggio è stato completamente sommerso dall’alluvione e che le costruzioni nuove in zone a rischio sono bloccate/vietate. La Lega più che altro è allibita dell’inconcludenza, dei ritardi e dell’incapacità decisionale degli amministratori faentini.

“Chiedo che se ne parli in consiglio comunale- scrive Roberta Conti, segretaria Lega e consigliere comunale – sono curiosa di sapere se le componenti di maggioranza siano a conoscenza di tali decisioni e d’accordo. Sono infine interessata a vedere il progetto che secondo me è solo nei sogni della giunta e irrealizzabile per altri 20 anni e i cittadini, come sempre rimaranno con la speranza di un parcheggio che non arriverà mai.”