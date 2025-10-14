“Dopo l’ennesimo episodio di violenza in pieno centro, voglio ringraziare le forze dell’ordine per la loro tempestività e professionalità, e anche i faentini che non sono rimasti indifferenti” dichiara Roberta Conti, consigliere comunale Lega, “È un gesto di grande senso civico che dimostra quanto la nostra comunità sia ancora capace di reagire davanti alla violenza. Ma l’episodio”, aggiunge Conti, “non può essere liquidato come un caso isolato.

Negli ultimi mesi stiamo assistendo a un aumento preoccupante di furti, aggressioni e atti di delinquenza che stanno cambiando il volto della nostra città. Faenza non è più la città tranquilla di un tempo, e i cittadini hanno ragione a sentirsi insicuri.”

“La sicurezza deve tornare al centro delle priorità. Per questo ho depositato un’interrogazione in Consiglio comunale per chiedere al Sindaco e alla Giunta di fornire dati aggiornati sui reati commessi negli ultimi anni e di spiegare quali misure intendano mettere in campo per rafforzare la sicurezza urbana.

Servono fatti, non parole: più controlli, più videosorveglianza, più presenza delle forze dell’ordine sul territorio.”

“La Lega continuerà a chiedere risposte concrete e a sostenere chi ogni giorno, con impegno e sacrificio, garantisce la sicurezza dei cittadini. Faenza deve tornare a essere una città sicura e vivibile, dove nessuno debba avere paura di aprire il proprio negozio o di camminare per strada la sera.”