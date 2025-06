“Un albero è crollato sugli spalti in via Medaglie d’Oro. Fortunatamente, in quel momento non c’era nessuno. Ma cosa sarebbe successo se quegli spalti fossero stati occupati da bambini e cittadini?”.

Roberta Conti, Consigliere Comunale della Lega, torna a chiedere interventi urgenti dopo un fatto che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. “Circa un anno fa ho depositato un’interrogazione per segnalare la pericolosità degli alberi presenti lungo via Medaglie d’Oro. Avevo raccolto le preoccupazioni dei cittadini, preoccupazioni fondate e purtroppo confermate”.

“Oggi” continua Conti “mi chiedo cosa sia stato fatto a seguito di quella segnalazione in Consiglio Comunale. Sono stati eseguiti controlli? Sono stati programmati interventi di manutenzione o di messa in sicurezza?”.

La consigliera annuncia che depositerà una nuova interrogazione per avere risposte ufficiali. “Non possiamo continuare ad affidarci alla fortuna. Chiedo che l’Amministrazione faccia subito chiarezza e che si attivi per prevenire altri episodi simili, prima che sia troppo tardi.”