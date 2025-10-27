Consumo di suolo, Ancisi (LpRa): “Il Pug non fermerà la cementificazione, in vita 50 lottizzazioni”

“Il consumo di suolo nel Comune di Ravenna non si fermerà”. È questo il succo dell’intervento del consigliere comunale di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi a pochi giorni dalla pubblicazione del rapporto Ispra. Ancisi fa notare come dal 2006 al 2024 siano stati cementificati 626 ettari di terreno, con una media annua che è quasi triplicata dall’amministrazione Matteucci (2006-2017, 22,5 ettari l’anno) alla seconda De Pascale (65,5 ettari l’anno). Con l’adozione del Piano Urbanistico Generale, prevista intorno a dicembre, secondo Ancisi, saranno ancora esentate dal ‘consumo di suolo zero’ una 50ina lottizzazioni sottoscritte prima del 3 maggio 2024 per 690 ettari (che potrebbero arrivare a 800 con il 3% consentito dalla legge regionale) con ulteriori conseguenze sull’impermeabilizzazione del suolo