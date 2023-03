Il nuovo presidente della Consulta del volontariato ravennate è Giovanni Morgese, 59 anni, carabiniere, l’istituzione più antica e rappresentativa del Terzo settore in Italia. Presidente dal 2008 dell’associazione Cuore e Territorio, Morgese è stato candidato da AmareRavenna il cui rappresentante, Daniele Perini, è stato tra i fondatori della Consulta stessa, oltre a essere sostenuto da un ampio numero di associazioni.

La sua nomina chiude uno stallo che aveva rallentato le attività dell’organismo dopo le dimissioni di massa dell’autunno scorso e le frizioni interne. Insieme a Morgese sono stati eletti Michela Guerra, vicepresidente, Roberto Lolli, tesoriere e segretario, e i consiglieri Charles Tcameni Tchienga, Matteo Manca, Maria Giovanna Titone e Giovanna Piaia. Eletti revisori Roberto Catalano, presidente, Marino Moroni e Antonio Fantini.

Al termine della prima seduta è stato fissato un programma di lavoro per l’immediato futuro: tra gli obiettivi, quello di rappresentare e farsi portavoce in tutte le sedi dei bisogni delle associazioni. La sede sarà nella sala della legalità di viale Le Corbusier 33 e, si legge in una nota, la Consulta «si interfaccerà sul punto a “tamburo”, con l’Amministrazione Comunale, in un appartamento confiscato alla ndrangheta e destinato dal Comune ad attività di grande rilevanza sociale.

Lì, dopo il confronto con l’assessorato, si riaprirà lo sportello a disposizione di associazioni e cittadini tutti i mercoledì dalle 15 alle 18».

Il consiglio direttivo, che si riunirà nuovamente il 3 aprile per decidere anche la data della prossima assemblea per l’approvazione del bilancio, ha voluto esprimere e rendere pubblico un sincero ringraziamento al presidente uscente Christian Rivalta «che ha gestito con grande intelligenza e prudenza le attività della Consulta in un momento molto complesso. Dai valori di cui è stato portatore, il consiglio trarrà ispirazione».