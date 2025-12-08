Dal 10 al 14 dicembre sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, per il mandato amministrativo 2026-2030. Sono oltre 115.000 i consorziati chiamati a votare i propri rappresentanti.

Possono votare i consorziati proprietari di immobili (fabbricati e terreni) ubicati nel comprensorio dell’ente, purché maggiorenni, che godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili. Per il riconoscimento, l’elettore deve presentare, al momento della votazione, un documento d’identità.

Saranno 15 (alcune ripetute più volte, come Lugo e Faenza) le sedi che ospiteranno il seggio, dislocate in un territorio che comprende 35 comuni e 5 province: Ravenna (provincia prevalente), Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara e Firenze. La scelta delle sedi è stata effettuata in proporzione al numero dei comuni ricompresi nel comprensorio e degli aventi diritto al voto, tenendo conto anche delle caratteristiche fisiche del territorio in modo da agevolare quanto più possibile l’esercizio del diritto al voto.

Gli elettori potranno votare, dalle ore 8 alle 18, in qualunque sede e seggio. Questo il calendario dettagliato. Mercoledì 10: FIRENZUOLA – Ufficio Consorzio di bonifica, Via Stefano Casini 2; LUGO – Sede Consorzio di bonifica, P.zza Savonarola 5; BRISIGHELLA – Foyer al 2° piano del Comune, Via Naldi 2. Giovedì 11:MARRADI – Sala al piano terra dell’“Urban Center”, Viale della Repubblica; S. ALBERTO – Sala Consiliare al 1° piano della sede decentrata del Comune, Via Cavedone 37; FAENZA – Uffici Consorzio di bonifica, Via Castellani 26. Venerdì 12: ALFONSINE – Sala Riunioni della “Casaincomune” c/o Vigili Urbani (sede della Polizia Municipale), Piazza Monti 1; IMOLA – Ufficio Consorzio di bonifica, Via Boccaccio 27; PALAZZUOLO SUL SENIO – Sala “Pagliazzi” c/o Biblioteca Comunale, Piazza Strigelli 6. Sabato 13: RIOLO TERME – Sala del Consiglio Comunale al 1° piano, Viale Aldo Moro 2; BAGNACAVALLO – Sala del Consiglio Comunale al 2° piano, Piazza della Libertà 12; MODIGLIANA – Sala dell’asilo nido “I Cuccioli”, Piazzale Aldo Moro 2; Domenica 14: CONSELICE – Sala Comunale Auditorium “Nerio Cocchi” al 2° piano della sede municipale, Via Garibaldi 14; LUGO – Sede Consorzio di bonifica, P.zza Savonarola 5; FAENZA – Uffici Consorzio di bonifica, Via Castellani 26.

Il Consiglio d’Amministrazione che resterà in carica cinque anni, fino al 2030, sarà formato da 24 componenti eletti dall’Assemblea dei consorziati, di cui uno in rappresentanza della parte toscana, più altri tre consiglieri eletti dall’assemblea dei sindaci dei comuni ricadenti nel comprensorio consortile, scelti tra gli amministratori degli stessi enti. Di questi, uno sarà rappresentante dei comuni dell’ambito montano. Il procedimento di nomina è stato avviato dalla Regione Emilia-Romagna.

Il nuovo Consiglio eleggerà nella sua prima riunione il Presidente e il Comitato Amministrativo dell’Ente.

Per informazioni è a disposizione l’ufficio elettorale del Consorzio, Piazza Savonarola n. 5, Lugo, Tel. 0545 909511, e-mail: consorzio@romagnaoccidentale.it. È possibile consultare la pagina web https://elezioni.romagnaoccidentale.it