La circostanza è seguita al convegno organizzato dal Consorzio, dal titolo “Inclusione è Partecipazione: quando la scuola si costruisce insieme“, svoltosi il 10 maggio 2025 presso l’Auditorium Enzo Biagi della Biblioteca Sala Borsa di Bologna.

L’evento, patrocinato da Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna e AUSL di Bologna, ha consentito approfondimenti e confronti aperti al territorio, al mondo della scuola e dei servizi educativi, con l’obiettivo di analizzare i modelli di integrazione scolastica attualmente adottati a livello nazionale, evidenziando la necessità di una maggiore omogeneità e qualità nell’organizzazione dei servizi.

“L’intento – ha dichiarato la presidente di Consorzio Blu, Katia Ceccarelli– è di garantire a ciascuno, indipendentemente dalla propria condizione, pari opportunità di apprendimento, partecipazione e crescita personale”.

Alla giornata di approfondimento hanno partecipato e relazionato esperti provenienti dai settori educativo, sanitario, accademico e sportivo. Sono state condivise esperienze, buone pratiche e riflessioni sui percorsi già avviati in molte realtà italiane, offrendo una panoramica concreta e aggiornata delle sfide e delle risposte innovative oggi in campo. Nell’aprire i lavori, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale ha sottolineato l’importanza di promuovere un cambio di paradigma nell’inclusione scolastica, passando da una concezione tradizionale di accoglienza a una partecipazione attiva e condivisa, riconoscendo ogni individuo come soggetto attivo e portatore di capacità, desideri, bisogni e visioni.

L’Assessore Simone Borsari, del Comune di Bologna, ha invece richiamato l’articolo 3 della Costituzione Italiana, sottolineando come il principio di uguaglianza debba tradursi in azioni concrete che garantiscano a tutti e a tutte pari opportunità di accesso all’istruzione, evidenziando, altresì, il valore fondamentale del diritto allo studio e l’importanza di promuovere progetti di inclusione scolastica capaci di rispondere ai bisogni reali delle persone.

Consorzio Blu conferma, anche attraverso questi momenti istituzionali, il proprio impegno nell’ambito scolastico per promozione modelli educativi innovativi in collaborazione con le istituzioni preposte.

“Occorre dare valore all’interazione fra insegnanti prevalenti, di supporto ed educatori, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo pienamente svolto, per ottenere il meglio senza predefinire un limite e sfruttare ogni possibile spazio di recupero” ha concluso Pio Serritell, Amministratore Delegato di Consorzio Blu. La Ministra Locatelli ha espresso apprezzamento per l’impegno nel promuovere iniziative concrete e ha sottolineato l’importanza di una collaborazione sinergica tra istituzioni e realtà del terzo settore.