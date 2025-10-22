Dopo il successo della rassegna La Cultura in Residenza, che ha appena festeggiato il primo anno di attività con tredici appuntamenti tra incontri, musica, arte e letteratura, Consorzio Blu compie un ulteriore passo avanti nel suo programma di apertura alla comunità faentina, accogliendo anche la didattica universitaria per adulti.

Questa nuova evoluzione è sancita da un accordo di collaborazione con l’Università degli Adulti di Faenza; la Casa Residenza Santa Teresa, di via Bondiolo 44, ospiterà infatti il corso di inglese LI 6 (livello B1/B2), tenuto dalla professoressa Valbruna Magnani.

In uno spirito di cooperazione e reciprocità, il Consorzio Blu ha messo a disposizione un’aula didattica completamente attrezzata, dotata di tutti gli strumenti informatici necessari. L’iniziativa trasforma così la Residenza in un inedito polo di formazione, rafforzando il ruolo delle strutture sociosanitarie come centri attivi e aperti alla vita sociale e culturale del territorio. L’apertura alla didattica affianca e integra il progetto culturale intergenerazionale già consolidato, promuovendo ulteriormente l’inclusione e l’interscambio tra le diverse fasce d’età della comunità faentina.

Il corso di inglese LI 6, della durata complessiva di 30 ore suddivise in 20 incontri, prenderà avvio martedì 28 ottobre. Le lezioni si terranno dalle 11.20 alle 12.50 presso la Casa Residenza Santa Teresa.

Informazion: eventi@consorzioblu.it