Il consolato cubano si è trasferito per un giorno a Ravenna, nella sede di Cittattiva, per consentire ai cittadini cubani residenti in Romagna di espletare diverse pratiche amministrative senza dover andare nella sede di Milano.

Era presente anche il console generale Marcos Hernandez Sosa, che è stato salutato e ringraziato per questa importante opportunità dall’assessora alla Cooperazione internazionale Annagiulia Randi.

Questa giornata di consolato itinerante si è potuta svolgere grazie al supporto e all’organizzazione dell’associazione di amicizia Italia – Cuba.

“Esperienze come questa – ha detto l’assessora Randi – sono davvero molto positive e utili per la cittadinanza e quindi ringrazio sinceramente tutti coloro che si sono impegnati per realizzarla e auspico che possa replicarsi sempre più spesso anche per quanto riguarda i consolati di altri paesi”.