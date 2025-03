A seguito del rinnovo deliberato dall’Assemblea ordinaria collegiale e della riunione di Consiglio Notarile di Ravenna, si registra la conferma dei due consiglieri in scadenza, i notai Alba Valentina Lannutti ed Edoardo Capasso.

Il Consiglio Notarile risulta inoltre composto dal presidente Ciro De Lorenzo, dal segretario Francesca Perris, dal tesoriere Michele Bucchie dai consiglieri Fabrizio Gradassie Riccardo Montanari.

“Il Notariato ravennate – commenta il presidente De Lorenzo – continua a dialogare con le istituzioni del territorio e i cittadini, ai quali è vicino non soltanto nei propri Studi, quando la figura del notaio si dimostra un prezioso alleato per dare corretta forma giuridica a scelte importanti quali, per esempio, l’acquisto di un’abitazione, la decisione sull’eredità, la creazione di una società o di un’impresa, la costituzione di un’associazione, ma anche in momenti di incontro pubblico. A tal proposito, voglio ricordare il bellissimo concerto di Gegè Telesforo, offerto lo scorso ottobre alla cittadinanza, insieme all’Associazione ‘Aldo Dalla Rovere’, presso il Teatro Dante Alighieri. Inoltre il Notariato rappresenta non soltanto un supporto per i cittadini nella composizione degli interessi delle parti, svolgendo così una fondamentale funzione antiprocessuale di prevenzione dei contenziosi, ma anche un importante controllo preventivo di legalità”.