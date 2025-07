Consiglio comunale sulla sicurezza. Barattoni deluso dagli episodi e dai dati: “Ma i nostri poteri sono limitati”

Ravenna non si vuole abituare agli ultimi fatti di cronaca. Così il sindaco Alessandro Barattoni ha risposto alle forze di opposizione durante il consiglio comunale dedicato alla sicurezza. Il primo cittadino e il comandante della Polizia Locale hanno però fatto notare che le armi a disposizione dell’amministrazione comunale sono poche e che comunque la sicurezza non è un compito di responsabilità degli organi comunali, i quali hanno solo il compito di collaborare con la Polizia di Stato e i Carabinieri. Anche per questo motivo, l’auspicio è che il rafforzamento dell’organico previsto per l’estate per Carabinieri e Polizia di Stato, venga confermato dal Governo anche nei mesi futuri, vista l’estensione del Comune di Ravenna. Dal canto suo, l’amministrazione confermerà l’aumento di organico della Polizia Locale