Consiglio comunale sulla sanità, Ancarani: “L’Ausl non ha risposto alle nostre critiche”

Le 4 ore di dibattito attorno alla sanità nel consiglio comunale straordinario non hanno risposto alle critiche dell’opposizione. Lo dice chiaramente Alberto Ancarani, portavoce della minoranza che aveva chiesto l’assemblea dedicata alle problematiche del sistema sanitario locale per discutere di diversi punti come le dotazioni dei reparti, il numero insufficiente di medici e infermieri, i posti letto, le nuove assunzioni, le difficoltà del reparto di Medicina, l’assenza di un reparto di Geriatria, lo stato attuale della medicina di prossimità, gli interventi sulle liste d’attesa e la mancata formazione del personale (in particolare del personale di Ginecologia e Ostetricia), troppo impegnato a sopperire ai buchi di organico