Consiglio comunale, il bilancio del 2022: aumentate interrogazioni e delibere

Il 2022 ha visto un aumento delle attività del consiglio comunale di Faenza. Aumentate le delibere discusse all’interno dell’assemblea, aumentate le interrogazioni dei consiglieri alla giunta. 13 volte si è riunito il consiglio comunale. 12 volte in forma tradizionale o in modalità mista consentendo videcollegamenti nei mesi di pandemia, 1 volta si è riunito in forma straordinaria per parlare di sanità. La presenza media dei consiglieri ha superato il 90%. 81 le delibere discusse e approvate (furono 73 nel 2021), la maggior parte provenienti dal Settore finanziario e sviluppo economico e dal Settore Personale, Affari legali e istituzionali. 113 le interrogazioni presentate (34 in più rispetto all’anno precedente), la maggior parte rivolte all’assessore ai lavori pubblici e bilancio e all’assessore alla sicurezza