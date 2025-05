Terminato lo spoglio, è ora possibile conoscere i nomi dei nuovi consiglieri comunali di Ravenna. Si tratta di un primo elenco non ufficiale, in quanto gli eletti devono confermare la propria disponibilità a svolgere il compito di consigliere. Inoltre, nelle fila della maggioranza, qualche consigliere potrebbe essere scelto dal neosindaco Alessandro Barattoni per entrare in giunta. A quel punto otterrebbero la carica di consigliere comunale i candidati con più voti, ma non eletti.

Per il Partito Democratico, i 16 seggi sono stati assegnati dagli elettori a:

Fabio Sbaraglia (1.211 voti), Massimo Cameliani (1.031 voti), Federica Del Conte (802 voti), Federica Moschini (731), Greta Cavallaro (687), Petia Di Lorenzo (634), Luca Cortesi (553), Francesca Impellizzeri (488), Domenico Antonio Esposito (473), Livia Molducci (466), Igor Bombardi (462), Gianmarco Buzzi (459), Idio Baldrati (434), Michela Venturi (429), Nicolò Pranzini (414), Fama Lo (413)

Per il Movimento 5 Stelle il consigliere eletto è Giancarlo Schiano (341 preferenze). L’assessore uscente Igor Gallonetto ha raccolto 187 preferenze.

Per Alleanza Verdi e Sinistra eletto in consiglio Nicola Staloni (237 voti)

Il Partito Repubblicano potrebbe essere rappresentato da Giannantonio Mingozzi (314 voti)

Ama Ravenna elegge candidato Daniele Perini (685 voti)

Progetto Ravenna ha in Barbara Monti la più votata (220 voti). Non ha ottenuto le preferenze necessarie invece Chiara Francesconi, il volto più noto della coalizione.

Nei banchi di opposizione, si siederanno, per quanto riguarda Fratelli d’Italia:

Nicola Grandi, Patrizia Zaffagnini (239 voti), Mauro Falco Caponegro (229 voti), Renato Esposito (203 voti), Pietro Maria Moretti (203 voti). Per l’ultimo seggio disponibile è parità fra Anna Adele Greco e Alessandro Baroni, entrambi con 124 voti.

Per Forza Italia eletto ancora una volta Alberto Ancarani (365 voti). Al momento esclusa la candidata vicesindaco Eleonora Zanolli (312 voti)

Filippo Donati è stato nuovamente eletto in rappresentanza di Viva Ravenna (220 voti)

Nella lista Lega-Popolo della Famiglia-Lista per Ravenna, ha ottenuto la possibilità di sedersi accanto ad Alvaro Ancisi l’altro decano della lista Gianfranco Spadoni (267 voti). Nessun rappresentante della Lega e del Popolo della Famiglia è stato eletto.

La Pigna ha confermato il seggio per Veronica Verlicchi.

Sono in corso le verifiche per i voti raccolti dalla coalizione di Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Ravenna in Comune e Partito Comunista. Al momento Marisa Iannucci non è stata eletta per una manciata di voti.

Non saranno rappresentati in consiglio comunale invece Democrazia Cristiana e Ravenna al Centro.

Sarà poi necessario conteggiare i voti “avanzati” nelle varie coalizione, che potrebbero far scattare un ulteriore seggio.