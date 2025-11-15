Per la XIX edizione, l’organizzazione del Premio Nazionale delle Arti, sezione Interpretazione Musicale, Sottosezione strumenti a fiato – Ottoni, (tromba, trombone, corno, eufonio e tuba) è stata affidata dal Ministero dell’Università e della Ricerca al Conservatorio Statale G. Verdi di Ravenna. La finale in forma di concerto si terrà Sabato 15 Novembre 2025 dalle ore 15 presso il Ridotto (Sala A. Corelli) del Teatro Alighieri.

Questa prestigiosa assegnazione, la prima volta nella storia per l’istituto ravennate è motivo di grande orgoglio per la nostra città e un grande riconoscimento per il Conservatorio stesso. La partecipazione è riservata agli studenti regolarmente iscritti alle istituzioni e ai corsi accreditati del sistema AFAM. Lo scopo principale è quello di promuovere la nobil arte e riconoscere il merito degli studenti, valorizzandone le peculiarità interpretative e artistiche derivanti da una formazione d’eccellenza. Verranno assegnati concerti premio agli studenti e ad altri meritevoli.

La giuria è composta da professionisti di fama internazionale provenienti dall’Italia e dall’est Europa; esperti nei settori artistici – disciplinari pertinenti. Verranno inoltre proposte in prima mondiale opere dei nostri compositori (classe del prof. Mauro Montalbetti, docente della medesima disciplina presso il nostro conservatorio G. Verdi).

“Un riconoscimento che dimostra l’efficienza organizzativa e il peculiare ambito formativo del Conservatorio di Ravenna, che si pone in continuità con le numerose iniziative didattiche, artistiche e di internazionalizzazione realizzate nel precedente anno accademico”, hanno dichiarato il Direttore Rinaldo Strappati e la Vice Direttrice Anna Maria Storace, che da sempre affermano la forte volontà di espandere il bacino d’osservazione e orientamento dell’istituto ravennate, un vero fiore all’occhiello della nostra città.