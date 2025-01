Sabato 25 gennaio, alle ore 10 al centro civico Gino Pellegrini a Conselice, si terrà il convegno di presentazione dei risultati del primo trimestre del progetto «Cantieri educativi-sportivi», aperto a tutta la cittadinanza.

Si tratta di un progetto volto al contrasto dell’abbandono sportivo in età adolescenziale, al quale hanno aderito diverse associazioni sportive del territorio a seguito dell’aggiudicazione di un contributo messo a disposizione dal bando regionale legato alla legge 2/2024, che appunto mira a garantire il diritto dei ragazzi alla pratica sportiva e a contrastare l’abbandono delle attività in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità, svantaggio sociale o economico. Per il territorio conselicese, l’associazione capo-fila è la Ginnastica Artistica Voltana, che coordina il percorso e l’attività di diverse associazioni sportive, integrandole con la didattica scolastica. Il Comune di Conselice è partner del progetto.

L’incontro di sabato 25 gennaio è stato organizzato dalle stesse associazioni sportive del territorio (Circolo Tennis Conselicese, Stay Fit, Atletica San Patrizio, SportLab, Cyber Gunner, Circolo Scherma Imola, Ghepard Calcio) e interverranno Isabella Conti, assessora regionale con deleghe a Terzo settore e Scuola, Andrea Sangiorgi, sindaco di Conselice, Daniela Geminiani, presidente dell’associazione Ginnastica Artistica Voltana, Giulia Pacella, referente del progetto «Cantieri educativi-sportivi», Raffaele Alberoni, assessore a Servizi Educativi e Sport del Comune di Conselice, e Giulia Pomanti, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo E.F. Foresti.

L’evento sarà anche l’occasione per inaugurare (sempre alle 10 al centro civico) la mostra fotografica «Campioni nella memoria. Storie di Atleti deportati nei campi di concentramento», curata dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport – sezione Bassa Romagna, che rimarrà allestita fino a domenica 2 febbraio, visitabile ogni giorno dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi di venerdì e sabato dalle 15 alle 18.