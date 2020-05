I sindaci di Argenta e Conselice hanno firmato un accordo che consente, fino a diversa disposizione, la circolazione tra i territori dei due Comuni da parte:

-dei cittadini di Conselice che hanno la propria residenza, abitazione o dimora nella frazione di Lavezzola verso il Comune di Argenta;

– dei cittadini di Argenta che hanno la propria residenza, abitazione o dimora nelle frazioni di Argenta Capoluogo, S.Biagio, Filo e Campotto verso il Comune di Conselice;

-a condizione di reciprocità e per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o per incontrare congiunti;

-sono consentiti gli spostamenti per recarsi presso esercizi che, pur non trovandosi nel territorio della Provincia di appartenenza, sono localizzati in aree più prossime alle suddette frazioni;

-gli spostamenti dovranno avvenire nel rispetto delle vigenti misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’accordo tra le due Amministrazioni Comunali è consentito dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 74 del 30 aprile 2020