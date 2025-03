Domenica 16 marzo l’associazione Il Bianconiglio organizza la festa carnevalesca«Tutti in maschera», in piazza Foresti a Conselice dalle ore 14. Sono invitato tutti i bambini mascherati, accompagnati dalle loro famiglie. Momento clou sarà il infatticontest sulle maschere più originali, previsto alle 14.30, che avrà in giuria anche componenti del Comitato San Grugnone. La giornata sarà animata dai Fornavoice e sarà attivo uno stand gastronomico.