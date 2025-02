Conselice celebra la Giornata internazionale dei diritti della donna con una serie di iniziative dall’1 all’8 marzo.

Sabato 1 marzo alle 21 al centro civico «Gino Pellegrini» in piazza Foresti ci sarà «Lotto anche a marzo», spettacolo di teatro partecipato ideato e diretto da Milena Morelli, a cura dell’associazione Caffè delle ragazze.

Sabato 8 marzo, Giornata internazionale della donna, al mattino dalle 8.30 in piazza della Libertà di stampa ci sarà la tradizionale distribuzione di mimose a cura di Spi-Cgil. Alle 15 al centro sociale «Maurelio Salami» di Lavezzola, in via Pasi 4, lo spettacolo «Ac sè par ridar» con Gianni Parmiani.

Alle 17.30 sempre a Lavezzola, a Villa Verlicchi, inaugurano due mostre che celebrano il mese di marzo e il tema della natura: negli spazi del museo Caba viene proposta «Sentimento della natura», libri d’artista e installazioni che trattano di lotta al cambiamento climatico e sostenibilità di Rosetta Berardi, Leonarda Faggi e Antonella Prota Giurleo; l’esposizione è curata da Lamberto Caravita; nelle sale di Dart viene presentata la mostra personale dell’artista ravennate Rosetta Berardi «L’arte contro ogni perdita», a cura di Linda Kniffitz. La serie di opere esposta è dedicata all’incendio della pineta Ramazzotti, vicino a Lido di Classe.

Per informazioni circa le date e gli orari di apertura consultare il sito www.comune.conselice.ra.it o telefonare allo 0545 986930.

Infine, alle 21 al centro civico «Gino Pellegrini» il concerto spettacolo dell’ensemble Chimera con «Quello che le donne non dicono», nell’ambito della rassegna Civico Off.

Le iniziative sono tutte a partecipazione libera e sono coordinate dall’Amministrazione comunale.