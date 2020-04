Il Comune di Conselice è tra i 74 comuni della Regione nei quali aumenteranno progressivamente, nel corso delle prossime settimane, i collegamenti di rete, attraverso l’accensione di 317 armadietti stradali alla rete FTTC (“fiber to the cabinet”) di TIM.

Il Comune, una volta ricevuta la notizia da TIM, ha chiesto all’azienda di conoscere l’ubicazione di quelli che verranno accesi sul nostro territorio, per poter avere la mappatura.

L’intervento rientra in un programma nazionale che ha l’obiettivo di dare attuazione alle disposizioni emergenziali, con riferimento in particolare all’art. 82 del Decreto “Cura Italia” per l’emergenza Covid-19 e alle misure urgenti di Agcom riguardanti i servizi a banda larga e ultra-larga.

“Per il nostro territorio è una buona notizia – sottolinea il sindaco, Paola Pula -: un primo passo che inseguiamo da oltre 5 anni, nei quali abbiamo impegnato risorse del Comune nell’anticipare la infrastrutturazione attesa e programmata per le aree bianche.

Con queste risorse comunali, attraverso l’Unione, abbiamo sostenuto la distribuzione della fibra in varie aree del territorio a servizio delle imprese: a San Patrizio nella rotatoria Kartodromo e in via della Cooperazione, mentre a Lavezzola abbiamo sostenuto l’infrastrutturazione della banda larga portandola nelle strutture di servizio pubblico (scuole, casa comunale, caserma), e alle aziende produttive.

Del resto, siamo consapevoli che senza una infrastrutturazione telematica moderna non sono possibili lo smart working, la didattica a distanza, una comunicazione efficace per le imprese e per i cittadini: priorità che continuiamo a portare avanti con determinazione”.