Nel pomeriggio di giovedì 27 novembre, nella sala consiliare «Nerio Cocchi» del municipio di Conselice, si è ufficialmente insediata la Consulta delle ragazze e dei ragazzi di Conselice e Lavezzola. I ragazzi eletti, delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e prime, seconde e terze della secondaria di primo grado, hanno incontrato il sindaco Andrea Sangiorgi e la Giunta al completo.

«La Consulta è il primo momento in cui i ragazzi possono sperimentare la cittadinanza attiva e il concetto di partecipazione» ha commentato il sindaco Andrea Sangiorgi, che insieme agli assessori si è reso disponibile ad incontrare nuovamente i ragazzi per spiegare loro come si concretizza l’incarico al servizio della comunità, sulla scorta dell’esperienza dell’anno scorso che fu particolarmnete apprezzata.

Sono stati eletti come presidente Francesca Dal Borgo, della scuola secondaria di Lavezzola, e come vicepresidente Alessia Izabella Faina della secondaria di Conselice, che parteciperanno al progetto «Con-cittadini», promosso dalla Regione Emilia-Romagna e coordinato dal Servizio Nuove Generazioni dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Per chi vi prende parte, la Consulta delle ragazze e dei ragazzi costituisce un’importante esperienza partecipativa, che può arricchire il percorso di crescita e di cittadinanza attiva dei giovani studenti. Per favorire la partecipazione degli studenti di Lavezzola, l’amministrazione conselicese ha messo a disposizione delle famiglie un servizio di navetta gratuito. Gli incontri della Consulta avverranno alla presenza di un facilitatore del Comune.

«Il desiderio di riportare la gestione della consulta dei ragazzi in seno al Comune si è concretizzato dallo scorso anno scolastico e questo rende il percorso progettuale dei ragazzi più aderente alla realtà socio-educativa di Conselice, offrendo loro un contesto appropriato dove confrontarsi sul tema del bene comune – spiega l’assessore ai Servizi educativi Raffaele Alberoni -. Il punto d’arrivo del progetto nello scorso anno scolatico è stato la creazione di una serie di manifesti che sono poi stati collocati in alcune vie di Conselice. Quest’anno porteremo avanti quel lavoro, con l’obiettivo di rendere la Consulta un luogo di confronto e produzione di idee da concretizzare».

A conclusione del progetto, nel mese di maggio anche quest’anno verrà organizzata la «Citta dei Ragazzi», non più in una sola giornata, ma in una serie di giornate durante le quali verranno organizzate attività con al centro bambini e ragazzi.